Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL SONSUZ

AK Parti Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, kongre sürecini önümüzdeki hafta ilçelerle devam ettirmeye hazırlanan AK Parti’deki değişim sürecini bir grup gazeteciye değerlendirdi. Kongrelerde teşkilatın yüzde 40-50’sinin değişebileceğini vurgulayan Ataş şunları söyledi: Her kongrede yapılması gereken çalışmayı yapıyoruz. 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra daha titiz ve daha dikkatli olmak durumundayız. FETÖ ile irtibatlı iktisatlı olan kişiler varsa bunlarında artı teşkilatlarımızdaki ilişkilerini sıfırlamak için bir gayretin içerisindeyiz. Bir yandan bunu yaparken bir yandan da Genel Başkanımıza ayak uyduracak kadroların iş başında olmasını sağlamak mecburiyetindeyiz. Genel başkanına ayak uyduramayan, Genel Başkanın taşıdığı hassasiyetleri taşıyamayan, Genel başkanının üzerinden yük alamayan kim varsa bunların hepsi metal yorgunluk içerisindedir. Genel başkanımızın kastetmek istediği asıl budur. Bu partinin Genel Başkanı, bu hükûmetin Başbakanı günde 17-18 saat çalışırken parti bünyesinde etkili yetkili makamlarda görev yapan herkesin Genel Başkanına ayak uydurma zorunluluğu var. AK Parti Yönetim Kurulu kimlik kartınızı cebinize koyduğunuz zaman o kimlik kartına yaraşır bir performans ortaya koymanız gerekir. Bu kimlik kartını millet için kullanmak, ülke için kullanmak zorunluluğu var. Buna ayak uyduramayan herkes metal yorgunluk içerisindedir.

AYAK BAĞI OLANLAR…

Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız nasıl bir performans ile heyecanla çalışıyorsa, partinin tüm kademeleri buna ayak uydurmak zorundadır. Ayak bağı olma durumunda değildir. Uyduramayanlar metal yorgunluk içerisindedir. Yorgunluk hisseden ve yorulmuş olan arkadaşlarımızın nöbet değişiminde anlayış göstermeleri gerekir. Kendiliğinden kenara çekilmeleri gerekir ki metal yorgunluğu olmayan aşkı ve heyecanı olan milletin her kesimini kuşatan insanlarla birlikte bu yolculuğu sürdürebilelim.

2019, TÜRKİYE’NİN 100 YILINI BELİRLEYECEK

Yorgunluğu hissedilen insanları ayıklayarak yolumuza devam edeceğiz. Bu kongreden sonra yönetimlere gelmiş olan arkadaşlarımız 2019 seçimlerini geçiren ekipler olacak. Bu açıdan çok önemsiyoruz. 2019 seçimleri Türkiye’nin gelecek yüz yılını planlayacak bir dönüm noktasıdır. Çok önemli bir yıldır. Bütün parti teşkilatlarımızda bu şuur içerisinde, bu hassasiyeti taşıyan arkadaşlarımızın olmasına özen göstereceğiz.