Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi İSTANBUL

MİT tarafından çözümlemesi devam eden ByLock’u kullandığı belirlenen sarı basın kartı sahibi gazetecilere yönelik yürütülen operasyonlar genişliyor. Önceki gün 35 gazeteciye daha gözaltı kararı alınmıştı. Bu isimlerden ancak 10’una ulaşılabildi. Emniyet’te 10 kişinin sorgusu devam ederken, diğer 25 zanlıya henüz ulaşılamadı. Soruşturmalarda, ByLock tespiti sebebiyle gözaltı ve tutuklama kararı alınanların toplam sayısı 330’a ulaştı. Tutuklananların arasında Yeni Şafak gazetesinin Başbakanlık muhabiri Ayfer Kübra Mallı Özyiğit, Yeni Şafak’ta yıllarca Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptıktan sonra Anadolu Ajansı’na transfer olan İlhan Toprak da var. Örgütün yayın organı Zaman Gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak, Kanal 24 eski muhabiri Mustafa Ayar, Habertürk TV eski Haber Koordinatörü Oğuz Usluer gibi isimler de cezaevinde. Yeni Şafak Gazetesi’nden Bugün Gazetesi’ne geçen muhabir Kamil Maman ile Yeni Şafak eski Haber Müdürü Kazım Candan’ın da halen firari olduğu biliniyor.

EŞİNİN ÖRGÜTLE BAĞI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmayı yürüten savcılıklar, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık’ta görev yapan ByLock kullanıcısı muhabirlerin örgütle bağını da mercek altına aldı. ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle FETÖ üyeliğinden tutuklanan Yenişafak muhabiri Ayfer Kübra Mallı Özyiğit’in eşi Bedirhan Özyiğit’in abisinin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda örgütün kumpas soruşturmalarını yürüttüğü belirlendi. Yetkililer, Özyiğit’in bir dönem Habertürk’te çalıştığı, daha sonra FETÖ’yle bağlantısının belirtildiği istihbarat raporunun ardından kurumdaki görevine son verildiğine dikkat çekildi. Özyiğit’in, daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’nın basın biriminde çalışmaya başladığı, ancak 15 Temmuz sonrası işine son verildiği belirlendi. Yetkililer, “Bu kişinin başkanlığa girmesine kimlerin referans olduğunu ve örgütle bağını araştırıyoruz” dedi.