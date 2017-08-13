Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta’da toplu açılış törenine konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Darbe girişimi gecesi Ispartalıların ezanlarına, ülkelerine, bayraklarına sahip çıktıkları için şükranlarımı sunuyorum” dedi. Terör örgütlerinin hain saldırılarına karşı sert mesajlar veren Erdoğan şöyle konuştu: Ecdadımızdan aldığımız ilhamla sesimizin yettiği en yüksek tonla, yüreğimizden gelerek diyoruz ki, başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz, devletimizi yıkamayacaksınız. Bize meydanı bu çapulculara bırakıp kaçmak yakışır mı? Tendürek, Gabar, Cudi hatta Kandil’de Bestler deresinde bunları gömdük mü? Gömmeye de devam edeceğiz. Milletin huzurunu kaçıranlar bedelini ödeyecek.



KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ

Yıllarca ülkemizi koalisyon, zayıf yönetimlerle, bürokratik oligarşinin çarkları arasında ezerek yavaşlattılar, gerilettiler. Enerjimizi, zamanımızı, heyecanımızı çaldılar. 2019 Mart yerel seçimlerine hazır mıyız? Ardından 2019 seçimlerine var mıyız? Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Ama çok gayretli. Kapı kapı dolaşmamız lazım. Hanım kardeşlerim, unutmayın kale içeriden feth olunur. Siz bu işin anahtarı olacaksınız.



ÖNÜNÜZE HAZIRLIKLI ÇIKACAĞIZ

Bize donanımı, heyecanı, enerjisi olan yol arkadaşları lazım. Değerlerden uzaklaşan gidecek. Esasen AK Parti’de görev değişimi bir bayrak yarışıdır. Görevlerini yapan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunacak, vefamızı gösterecek yeni arkadaşlarımızla saflarımızı sıklaştırarak yola devam edeceğiz. Tüm alanlarda mevcudu kat be kat daha ileriye taşıyacak, yeni yatırımların hazırlıklarını süratle yapmamız gerekiyor. 2019 yılına kadar hazırlıklarımızı tamamlayacak milletimizin önüne çıkacağız. Biz asla 10 dönüm bostan yan gel yat Osman anlayışının içinde olmadık. Biz asla milletimizin bize verdiği desteği bir mahkûmiyet, mecburiyet olarak görmedik.



İDAM GELİRSE ONAYLARIM

Parlamentoya geldiğinde idam hadisesi buradan geçer. Ardından bana onaya gelecek. Bana geldiğinde ben bu idamı onaylarım. Şu ne der, bu ne der ben ona bakmam! Allah ne der? Ben ona bakarım. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devletimiz yok. Bu devletimize sahip çıkacağız. Öyle paralel devletmiş, yok bilmem PKK’nın bilmem nesi imiş, asla... Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvencesi altında ülkemizi büyüteceğiz.