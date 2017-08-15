Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - ‘Abi’lerin örgüt elemanlarını 10 yıl içerisinde yetiştirerek ‘Militan Kimlik’ inşası gerçekleştirdikleri tespitine yer verilen iddianamenin şüphelileri arasında yer alan Kara Harp Okulu 1. sınıf öğrencilerden sorumlu kişi ‘Mazhar’ kod adlı Ramazan Çiçek’in 15 Temmuz günü aracını sattığı ve parayı dolara çevirdiği belirlendi. Eşiyle birlikte 2010 KPSS soruşturmasının şüphelisi olan Çiçek’in 46 bin TL’yi dolara çevirmesi darbe girişiminden haberdar olabileceğini akıllara getirdi. Yine iddianamenin şüphelileri arasında yer alan Kamil Şatır’ın Diyanet İşleri Başkanlığında imam olarak görev yaptığı, örgüt içerisinde de ‘Çankaya Eyaleti’ sorumlu olduğu belirtildi. ByLock kullanıcısı olan Şatır’ın ‘Çankaya Eyaleti’nin geneline konferans ve sohbetler verdiği ifade edildi.



ÜCRETLE ELEMAN KAZANDIRMIŞ

İddianamenin şüphelilerinden Yasin K. ifadesinde 11’nci sınıfta okuyan öğrencileri ücret karşılığında örgüte temin ettiğini itiraf etti. Yasin K. “Ücretini verirseniz yaparım dedim ve anlaştık. 2013 yılı Eylül Ekim aylarında ben 11. Sınıf öğrencilerini örgüt evlerine kazandırma işine ücret karşılığı başladım” dedi.