Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de halkın yüzde 81'i, ABD'nin müttefik olduğuna inanmıyor.

Türkiye ile ABD ilişkileri, Washington yönetiminin, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'yü kollaması ve PYD'ye silah desteği vermesinden dolayı sancılı...

ABD'nin vize sınırlamasına gitmesiyle, sancı yerini krize bıraktı.

Peki, Türk halkı krizi nasıl görüyor...

MAK Danışmanlık 5-12 Ekim tarihleri arasında 30 büyükşehir, 24 il ve 158 ilçede bu sorunun cevabını aradı... 5 bin 500 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerden çarpıcı sonuçlar çıktı.

Araştırmada, halkın ezici çoğunluğu ABD'nin Türkiye'ye dost olduğuna inanmıyor.

"ABD'nin Türkiye için stratejik müttefik/dost olup olmadığı" sorusuna vatandaşların yüzde 81 dost değil cevabı verdi.

Türk halkı ABD'nin dostluğuna inanmıyor.

ABD, TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK MÜTTEFİK Mİ?

Evet: 11

Hayır: 81

Araştırmayla vatandaşların yüzde 72'sinin sınır ötesi operasyona destek verdiği belirlendi.