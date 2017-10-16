Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçlerince yürütülen terörle mücadeleye halktan büyük destek geldi. Emniyet’e yapılan ihbar sonucunda 562’si ölü 609 terörist etkisiz hâle getirildi. İhbarlarla terörle mücadeleye katkı sağlayanlara da 10 milyon 70 bin lira ödül verildi.

31 Ağustos 2015’te yürürlüğe giren kanun, terörle mücadelede yeni bir dönem başladı. Başta ABD olmak üzere birçok ülkede uygulanan para ödülü sistemiyle İçişleri Bakanlığı, aranan teröristleri www.terorarananlar.pol.tr internet sitesinden liste hâlinde ilan etti. Teröristleri; ‘Kırmızı’, ‘Mavi’, ‘Yeşil’, ‘Turuncu’ ve ‘Gri’ olmak üzere 5 ayrı kategoride listeleyen Bakanlık, yakalanmalarına katkı sağlayanlara 300 bin liradan 4 milyon liraya kadar para ödülü verileceğini duyurdu. Terörle mücadelede halkın güvenlik güçlerine yardımını daha da artırmak amacıyla uygulamaya konulan sistem karşılık buldu ve ilgili birimlere âdeta ihbar yağdı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Aranan terör örgütü mensuplarından 69’unun ölü,14’ünün ise sağ olarak etkisiz hâle getirildiği belirtildi. Açıklamada “İhbarlar sonucunda sitede bulunmayan 493 terör örgütü mensubu ölü, 33 terör örgütü mensubu ise sağ olarak etkisiz hâle getirilmiş, önemli miktarda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve bomba yapım malzemesi ele geçirilmiş ve böylelikle olması muhtemel birçok terör eyleminin engellenmesi sağlanmıştır” denildi.

İçişleri Bakanlığınca PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, MLKP, El-Kaide, Hizbullah gibi 14 ayrı terör örgütünden 727 terörist, para ödülü ile aranıyor. Aranan teröristlerin ihbarlar sonucu yakalanması durumunda toplam 510 milyon lira ödül dağıtılacak.