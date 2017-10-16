Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Avrasya Bir Vakfı ve Avrupa Asya Birliği Türk Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen ‘Terörle Mücadele ve Son Gelişmeler’ konulu konferansta gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türk güvenlik güçlerinin ülke sınırları içinde ve sınırlara yakın bölgelerde giremediği hiçbir alanın kalmadığını ifade eden Mehmet Ersoy, “Cudi; Gabar, Kato, Bestler Dereler, Kutu Deresi, Tendürek, Ağrı Dağı her tarafa askerimizi konuşlandırdık. Çok ciddi şekilde alana hakim olduk. Bugün var olan teröristleri teknolojiden çok iyi şekilde istifade ederek özellikle İHA’larla (İnsansız Hava Aracı), İKU’larla (İnsanlı Keşif Uçağı), SİHA’larla (Silahlı İnsansız Hava Aracı) içtikleri bir sigaradan nerede olduklarını buluyoruz. 6 bin metre yükseklikten aşağıda içtikleri sigaradan orada bir canlı olduğunu hissediyoruz. Teröristlerin büyük gruplar halinde eylem yapabilme potansiyellerini bitirdik. Tespit edildiklerini bildikleri için 2-3 kişi geziyorlar. Lojistik destek sağlayamıyorlar; kışlık yığınak yapamıyorlar. Bugün itibariyle nitelikli bir çatışmaya girme kabiliyetini Türkiye içinde bölücü terör örgütü tümüyle kaybetti” diye konuştu.

“Bu yıl içinde şuana kadar terör örgütüne katılım sayısı 91 ya da 92 oldu”

Terör örgütü PKK’ya katılımların bu yıl içerisinde 2016’ya oranla büyük bir düşüş gösterdiğini belirten Bakan Yardımcısı Ersoy, “Şehirlerdeki bütün hakimiyetlerini kırdık. Dağlardaki neredeyse bütün görünürlüklerini kırdık. Bugün son olarak bu yıl içinde şuana kadar terör örgütüne katılım sayısı 91 ya da 92 oldu. 2016 yılında bu rakam 600 civarındaydı. Vatandaş bu anlamda devletin kararlı duruşunu ve mücadele azmini gördükçe tekrar devletine o güveni duymaya ve terörle, silahla bu işin bir yere varamayacağını yeniden kabullenmeye başladı” dedi.

“SİHA’lar son bir yılda 300’ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdi”

Çatışmaya girmeden ve tek bir şehit vermeden SİHA’lar ile teröristlerin etkisiz hale getirildiğini vurgulayan İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şöyle konuştu: “Devlet güçlü olduğu zaman istihbarat elemanlarınızın sayısı da çoğalıyor size yardım etmek isteyen vatandaş da çoğalıyor. Hangi köye erzak almaya gelecek olsalar vatandaş derhal ihbar ediyor. İHA’larımızı gönderiyoruz, bulundukları yeri tespit ediyor. Arkasından SİHA’lar hiç askerimiz çatışmaya girmeden, riske girmeden müdahale ediyor. SİHA’lar son bir yılda 300’ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdi. Tek bir şehit vermedik. Öyle tahmin ediyorum ki bu kış bittiğinde; önümüzdeki bahara ulaştığımızda, Türkiye içindeki varlığını düşündüğümüz terörist sayısını yüzlerle ifade edecek noktaya geliriz.”

“Bütün imamlar öğretmenlerden çıkıyor”

Konferansta FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) ile yapılan mücadeleye de değinen Ersoy, “Mağduriyet edebiyatının en fazla yapıldığı alanlardan bir tanesi öğretmenler. ‘Öğretmenlerin elinde silah mı var’ suçlamalarıyla çok karşılaşıyoruz. Elimize geçen imamlar listesinde gördük ki; emniyetin imamı da öğretmen, mülkiyenin imamı da öğretmen, hakimin imamı da öğretmen, mühendisin imamı da öğretmen. Bütün imamlar öğretmenlerden çıkıyor” dedi.

“Henüz 43 bin kişinin Bylock haberleşmelerindeki içeriği çözebildik”

Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 102 bin kişinin tamamının pasaportlarını iptal ettiklerini ve bu kullanıcıların henüz 43 bininin haberleşmelerindeki içeriği çözebildiklerini belirten Mehmet Ersoy, “102 bin Bylock kullanıcısının isim listesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bize bildirdi. Henüz 43 bin kişinin Bylock haberleşmelerindeki içeriği çözebildik. Çalışmalar devam ediyor. Ama 102 bin kişinin de pasaportlarını iptal ettik. İnsanların bir kısmının bundan haberi yok. Kimseye sen Bylock’çusun diyemiyoruz ki. Dediğiniz gün kaçacak belki. Devam etmekte olan adli bir soruşturma var. Tedbir olarak ülkeden kaçmalarını engellemek için pasaportlarını iptal ettik” ifadelerini kullandı.

“36 bin 500 kamu personeli görevine iade edildi. Açıkta bekleyen kamu personeli sayısı ise 24 bin”

Son olarak kamudan ihraç edilen, görevine iade edilen ve açıkta bekleyen kamu personeli sayısını paylaşan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Ülkemizin toplam kamu personeli sayısı 3 buçuk milyondur. Bugün için ihraç edilen kamu personeli sayısı 113 bin. Son 10 yılda bu ülkede yapılan bütün KPSS’lerde (Kamu Personeli Seçme Sınavı) hile yapıldığını, mülakatlarda hile yapıldığını, güvenlik soruşturmasıyla aldığımız elemanlarda hile yapıldığını. O soruşturmaları yapanları bizatihi kendilerinin örgüt mensubu olduklarını dikkate alırsak, bu kadar büyük ihanete karşı yaptığımız mücadelede ihraç ettiğimiz 113 bin rakamının çok da büyük bir rakam olmadığını siz de takdir edersiniz. Şuana kadar 36 bin 500 kamu personeli görevine iade edildi. Halen açıkta bekleyen kamu personeli sayısı ise 24 bin. Bunların önemli bir kısmı da emniyet ve milli eğitim camiasından olan insanlar” şeklinde konuştu