Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada OHAL'i 3 ay daha uzatılması kararı alındığını açıkladı.



OHAL 3 AY DAHA UZATILDI

Bozdağ şunları söyledi:

MGK'da OHAL'in uzatılmaması sosunu değerlendirdi ve değerlendirme sonucunda Olağanüstü halin üç ay daha uzatılması hususunu Bakanlar Kuruluna tavsiye etti.



Arkasından Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulumuzun FETÖ, PKK, KCK ve bilimum terör örgütleri ile daha etkin mücadele etmek maksadıyla hızlı karar almak, alınan kararları hızlı uygulamak, OHAL'i gerekli kılan şartların tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamak, demokrasimizin hukuk devletinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla alınan tedbirlerin devamlılığını temin etmek maksadıyla OHAL'in üç ay daha uzatılmasını kararı bağlamıştır. Ve alınan karar bakanlar kurulu kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına gönderilmiştir.