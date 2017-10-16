Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi ziyaret etti.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Sabah saatlerinde ateşi yükselerek sabah erken saatlerde hastaneye kaldırılan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın beyine giden damarlarından birinin tıkalı olduğu belirlendi. Hastanede müdahale ile damarı açılan Baykal, yoğun bakımda tedaviye alındı.

72 SAAT BEKLENECEK

Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklama doktoru Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın tıkalı olan beyin damarının açıldığını söyledi.

Baykal'ın yoğun bakımda olduğunu söyleyen İbiş, 48 ila 72 saatin kalıcı hasar oluşup oluşmamasının gözlenmesi bakımından önemli olduğunu sözlerine ekledi.