Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınmasının ardından krizin çözümüne yönelik iki ülkenin diplomatik heyetleri arasında Dışişleri Bakanlığında sabah saatlerinde başlayan görüşme sona erdi.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre; Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınmasının ardından krizin çözümüne yönelik yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

Vize krizine dair görüşmelerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD ile vize krizi konusunda görüşmeler devam ediyor, iyi bir noktaya doğru gidiliyor, detaylar birkaç gün içinde netleşecek." açıklamasında bulunmuştu.