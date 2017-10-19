Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine büyük bir operasyon başlattı. Operasyonun amacının son günlerde Zap bölgesinde yoğun hareketlilikleri gözlenen ve saldırı hazırlığı içinde olan PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek, sınır güvenliğini ve Kuzey Irak’ta Türk askerinin bulunduğu üs bölgelerine ulaşan geçiş yollarının güvenliğini sağlamak olduğu belirtildi. 2008 yılında yapılan ‘Güneş Harekatı’nın ardından bölgeye yapılan sıcak takiplerin haricinde ilk kez operasyon yapıldığı öğrenildi. Komando birliklerinin katıldığı Zap bölgesindeki operasyonda PKK’lı teröristler tarafından daha önce yola döşedikleri el yapımı patlatıcının infilak ettirilmesi ve sonrasında çıkan çatışmada 4 asker şehit olurken 2’i ağır 3 asker yaralandı. TSK tarafından operasyona ilişkin yapılan son bilgilendirmede ise Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyon esnasında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen 21 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Operasyona SİHA’larla havadan destek verildi.