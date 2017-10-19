"Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 1 terörist topçu atışıyla, silahlı 2 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 24'tür.
TSK : HAKKARİ'DE 31 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Hâkkari Yüksekova'da, devam eden operasyonda bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 31’dir.