Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Duman-2 uygulamasına 11 bin 125 personel ile 12 adet görev köpeğinden oluşan 3 bin 793 ekip katıldı. Uygulamada; tablacı, tütüncü, tobacco shop gibi isimler altında faaliyet gösteren 4 bin 670 adet iş yerinde arama ve denetim yapıldı. 2 bin 221 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. 276 şahıs gözaltına alındı, 19 aranan şahıs yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

236 bin paket kaçak sigara, 17 bin 461 adet kaçak puro, 4 milyon 319 bin 980 adet içi tütün ile doldurularak sigara haline getirilen makaron, 25.773 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ile 4.491 kilogram nargile/pipo tütünü, 7 bin 81 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 4 bin 10 adet kaçak sigara sarma makinesi, 5 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 272 adet fişek, 10 adet kesici/delici alet, 431 kilogram kaçak çay, 550 gram esrar, 20 adet kaçak cep telefonu, 1 adet sigaramatik, bin 330 adet cinsel içerikli hap, bin 113 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.502 adet iş yerinin iş yeri açma izin belgesi ve 709 adet iş yerinin tütün mamulleri satış izin belgesi ve 163 adet iş yerinin vergi levhası olmadığı tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı.Uygulamalarda toplam 6 milyon 703 bin TL idari para cezası uygulandı.