Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırşehir'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına katılan ve eylem yapması için İzmir'e gönderilen üniversite öğrencisine, Ege Bölgesi'ndeki farklı illerde ormanları yakması ve turizm bölgelerindeki otellere ses bombası atması talimatı verildiği tespit edildi.

FARKLI YERLERDE TOPLANTILARA KATILDI



Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Adana'da yakalanan üniversite öğrencisi Ö.S. ifadesinde, terör örgütü PKK'nın eylem stratejisiyle ilgili bilgiler verdi.

Ö.S. ifadesinde, Kırşehir'de üniversitede eğitim gördüğü sırada, PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırılması amacıyla İstanbul'dan gönderilen "Umut" kod adlı M.A.B. ile tanışarak farklı yerlerde toplantılara katıldığını anlattı.

Bir süre sonra M.A.B'nin kendisini İstanbul'a götürdüğünü belirten Ö.S, burada eğitimler ve örgütsel faaliyetlere katıldığını kaydetti.

YAZ AYLARINDA İZMİR'E GÖNDERİLDİ



Örgüt yöneticilerinin, kendisini, bağımsız eylemler yapabilecek düzeye geldiğine inandıklarında yaz aylarında İzmir'e gönderdiğini ifade eden Ö.S, burada PKK'nın gençlik yapılanması içinde yer aldığını bildirdi.

Ö.S, İzmir'de birçok HDP çalışmalarıyla illegal örgüt faaliyetlerine katıldığını, daha sonra ses getirecek eylemler yapması için seçildiğini vurguladı.

"TURİSTİK BÖLGELERE SES BOMBASI AT, EGE ORMANLARINI YAK"



İzmir, Aydın ve Manisa'yı eylem alanı olarak seçtiklerine işaret eden Ö.S, "Ege ormanlarını yakma" ve "turistik bölgelerdeki otellere ses bombası atma" talimatı aldığını, İzmir ve Aydın'da ormanlık alanlar ile turistik bölgelerde keşifler yaptığını ancak eylemleri gerçekleştiremeden yakalandığını belirtti.

ÖLÜMLE TEHDİT



Ö.S'nin örgüte kazandırılmasını sağladığı ileri sürülen ve aynı soruşturma kapsamında Şanlıurfa'da yakalanan "Umut" kod adlı M.A.B. de ifadesinde, İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasında görev aldığını kaydetti. Bazı örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu, örgütün dağ kadrosuna eleman kazandırmak için Kırşehir, Edirne ve Niğde'de çalışmalar yaptığını anlatan M.A.B, daha sonra da pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Dağa gitme bahanesiyle örgütten ayrıldığına dikkati çeken M.A.B, sözde örgüt yöneticilerinin eylemler ve eleman kazandırma faaliyetlerini sürdürmemesi halinde kendisi ve ailesini ölümle tehdit ettiğini bildirdi.

OPERASYON



Kırşehir, Edirne ve Niğde'de üniversite öğrencilerinin PKK'nın dağ kadrosuna kazandırılmasını sağladığı öne sürülen "Umut" kod adlı örgüt üyesi M.A.B. Şanlıurfa, M.A.B'nin örgüte kazandırdığı iddia edilen Ö.S. de Adana'da yakalanarak Kırşehir'de tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, daha önce terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle HDP Kırşehir İl Başkanının da aralarında bulunduğu parti yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkarılmış, gözaltına alınan 23 kişiden 14'ü tutuklanmıştı.