Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyanbölgelerinde, hudut hattındaki üs bölgelerine ve karakollara saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekâtı düzenlendi, 4 silahlı terörist etkisiz hâle getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin/Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtlarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, "Irak Kuzeyi Zap ve Avaşin/Basyan bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtaları ile hudut hattındaki üs bölgelerimize ve karakollara saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekâtlarında toplam 4 silahlı terörist etkisiz hâle getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.