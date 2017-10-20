Ankara'dan İstanbul'a giden uçakta bir yolcu aniden fenalaştı. Yolcunun fenalaşmasının ardından uçakta bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya doktor olarak ilk müdahaleyi yaptı.Yolcu daha sonra hastaneye kaldırıldı. Bakan Kaya'nın müdahale ettiği anlar uçakta bulunan yolcular tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Bakan Kaya uçakta fenalaşan yolcuya müdahale etti
20.10.2017 - 09:58 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uçakta rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya yaptı.
Etiketler : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,Ankara İstanbul giden uçakta,
512838 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512838.aspx
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