Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'dan İstanbul'a giden uçakta bir yolcu aniden fenalaştı. Yolcunun fenalaşmasının ardından uçakta bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya doktor olarak ilk müdahaleyi yaptı.Yolcu daha sonra hastaneye kaldırıldı. Bakan Kaya'nın müdahale ettiği anlar uçakta bulunan yolcular tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.