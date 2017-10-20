Jandarma ekiplerince terör örgütüne yardım ve yataklık eden şahısların yakalanmasına yönelik Bulanık ve Varto ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, toplam 19 şüpheli şahıstan 12’si yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerden 3’ünün cezaevinde tutuklu, diğer 4’ünün ise örgütün dağ kadrosunda olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslardan 6’sı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest kalırken, diğer 6 şahıs ise tutuklandı.
Muş’ta terör operasyonu: 12 gözaltı
20.10.2017 - 10:37 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince terör örgütüne yardım ve yataklık eden şahısların yakalanmasına yönelik Bulanık ve Varto ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, toplam 19 şüpheli şahıstan 12’si yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerden 3’ünün cezaevinde tutuklu, diğer 4’ünün ise örgütün dağ kadrosunda olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslardan 6’sı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest kalırken, diğer 6 şahıs ise tutuklandı.
Etiketler : Muş,terör operasyonu,gözaltı,
512849 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512849.aspx
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