Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma ekiplerince terör örgütüne yardım ve yataklık eden şahısların yakalanmasına yönelik Bulanık ve Varto ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, toplam 19 şüpheli şahıstan 12’si yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerden 3’ünün cezaevinde tutuklu, diğer 4’ünün ise örgütün dağ kadrosunda olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslardan 6’sı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest kalırken, diğer 6 şahıs ise tutuklandı.

