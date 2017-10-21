Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - MİT Açık Kaynaklar Daire Başkanlığı’nda İstihbarat Uzman yardımcısı olarak çalışan şüpheli Eftal D.’nin de 100 üzerinden 99 puan aldığı tespit edildi. Örgüt içerisinde Abdullah kod adını kullanan Eftal D.’nin ayrıca örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı belirlendi. MİT Antalya Bölge Daire Başkanlığı’nda görevliyken 2010 yılında faaliyete geçirilen Açık Kaynaklar Daire Başkanlığı’na atanan İsmail K’nın ise 2010 yılında KPSS’den 93 puan alarak kuruma yerleştiği belirtilen iddianamede, şüphelinin ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu da aktarıldı. FETÖ’nün mülkiye imamı olan Mahmut Akpınar’ın uzaktan akrabası olduğuna dikkat çekildi. MİT Açık Kaynaklar Daire Başkanlığında görev yapan ByLock kullanıcısı şüpheli Şenol A.’nın Eğitim Bilimleri alanında 120 sorunun 117’sine doğru cevap verdiği kaydedildi.



BANK ASYA’DAN MİT’E...

2010 yılında girdiği KPSS sınavıyla MİT’e giren şüpheli Ömer Faruk U’nun ise daha önce FETÖ’ye ait Bank Asya’da çalıştığı ortaya çıktı. Ömer Faruk U.’nun ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

MİT Van Bölge Daire Başkanlığı’nda çalışan Rıza S’nin 2010 KPSS’den 90 puan alarak teşkilata girdiği, eşi Fatma S.’nin da MİT’te tercüman olarak çalıştığı 15 Temmuz sonrası ihraç edildiği belirtildi.