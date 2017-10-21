Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamada, "20 Ekim 2017 tarihinde akşam saatlerinde Bingöl Genç kırsalında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile birliklerimize saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist düzenlenen hava harekâtı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir" denildi.Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

