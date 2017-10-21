TSK'dan yapılan açıklamada, "20 Ekim 2017 tarihinde akşam saatlerinde Bingöl Genç kırsalında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile birliklerimize saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist düzenlenen hava harekâtı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir" denildi.Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.
Bingöl'de hava harekâtı: 4 terörist öldürüldü
21.10.2017 - 10:39 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bingöl'ün Genç kırsalındaki bölücü terör örgütü hedeflerine düzenlenen hava harekatı ile 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
TSK'dan yapılan açıklamada, "20 Ekim 2017 tarihinde akşam saatlerinde Bingöl Genç kırsalında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile birliklerimize saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist düzenlenen hava harekâtı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir" denildi.Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.
Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri,terörist,hava harekatı,
513106 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513106.aspx
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