Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'nin Rakka kentinde posterleri açılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için "Saygı görmeye değer bir şahsiyet değil" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Rakka'nın özgürlüğüne kavuşturulmasının bütün Suriyeliler için bir kazanım olduğu yönündeki tavrımız açık olmuştur. Bu taraflardan beklentimiz, gerginliği artıracak ya da saldırgan olarak görülebilecek eylemlerden kaçınılmasıdır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ABD hükümetinin terörizme karşı savaşta ve bölgesel istikrarın artırılmasında Türkiye ile yakın çalışmakta olduğu kaydedilirken, "PKK, Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye'de hapiste bulunmaktadır. Saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir" denildi.

DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Rakka, aylar süren kuşatmadan sonra yapılan 4 aylık bir operasyonla SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD tarafından ABD'nin yoğun desteğiyle geçen salı ele geçirilmişti. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG mensupları, Rakka meydanında PKK elebaşı Öcalan'ın posterini asmış, meydandaki törende konuşma yapan bir YPG militanı ise Rakka'nın alınmasını Öcalan'a adamıştı.

Türkiyenin sert tepkileri üzerine, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rakka'da terörist elebaşı Öcalan posterlerinin açılmasını kınadığını bildirmişti.

ABD yönetiminin SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD’ye askeri ve siyasi desteği sürüyor.