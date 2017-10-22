Son dakika... İstanbul Fatih'teki Haseti Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde büyük yangın çıktı. Acilin arka kısımda çıktığı öğrenilen yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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Son dakika... Haseki Hastanesi'nde yangın çıktı
22.10.2017 - 13:44 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haseki Hastanesi'nde büyük yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Son dakika... İstanbul Fatih'teki Haseti Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde büyük yangın çıktı. Acilin arka kısımda çıktığı öğrenilen yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Etiketler : haseki,yangın,son dakika,
513361 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513361.aspx
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