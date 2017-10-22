Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika... İstanbul Fatih'teki Haseti Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde büyük yangın çıktı. Acilin arka kısımda çıktığı öğrenilen yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.



Ayrıntılar geliyor...