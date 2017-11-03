Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün önde gelen militanları Ekrem Dumanlı ile Cevdet Türkyolu'nun ABD'deki yeni görüntüleri ilk kez yayınlandı.

ARACI CEVDET TÜRKYOLU KULLANIYOR

Görüntülerde Gülen'in bir araca bindiği aracı ise Gülen'in sağ kolu Cevdet Türkyolu'nun kullandığı görülüyor. Aracın arka tarafında ise Ekrem Dumanlı görüntülere yansıyor. İçlerinde Kudret Ünal da yer alıyor.

EKREM DUMANLI UZUN SÜREDİR ARANIYORDU

Hatırlanacağı üzere Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında Türkiye'de giyabi tutuklama kararı verilmişti. Dumanlı uzun süredir yurt dışında yaşıyor.

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