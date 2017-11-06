Yakınca Spor Salonunda görülen davanın bugünkü celsesinde öğleden sonra da tanıkların dinlenilmesine devam edildi. Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada toplam 10 tanık dinlendi.
Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, 27 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Kasım Cuma gününe erteledi. Cuma günü de tanıkların dinlenilmesine devam edilecek.
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya’da görülen ana davada aralarında dönemin 2.Ordu Komutanı Adem Huduti’nin de bulunduğu 27’si tutuklu 76 asker yargılanıyor.
Malatya’daki FETÖ/PDY davası ertelendi
06.11.2017 - 17:03 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da 27’isi tutuklu 76 sanıklı dava, 10 Kasım Cuma gününe ertelendi. Mahkeme ara kararında tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Yakınca Spor Salonunda görülen davanın bugünkü celsesinde öğleden sonra da tanıkların dinlenilmesine devam edildi. Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada toplam 10 tanık dinlendi.
Etiketler : Malatya,
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