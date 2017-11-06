Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Şanlıurfa'ya sığınan Suriyeli Mahmut ve Meryem Yasin çiftinin Akçakale Süleymanşah Konaklama Tesisleri'nde 2012 yılında dünyaya gelen üçüzleri Recep, Tayyip ve Erdoğan Yasin kardeşlerin Suriye'nin İdlib kentinde hava bombardımanı sonucu hayatlarını kaybettiklerine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Suriyeli üçüzlerin İdlib'de öldüğü iddiası" haberleri üzerine inceleme yapıldığı belirtildi.Açıklamada, "Haberler üzerine Valiliğimizce yapılan incelemede üçüz çocuklar Recep, Tayyip ve Erdoğan Yasin'in aileleriyle birlikte halen ilimiz Harran ilçesinde yer alan konteyner kentte yaşamlarını sürdürdükleri tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.