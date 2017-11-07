Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bakü-Tiflis hattının hayırlara vesile olmasını diliyorum.Kazakistan'dan çıkan buğday yüklü ilk tren Mersin Limanı'na öngörülen süreden çok daha önce varmıştır. Böylece aylar süren denizyolu ve çok yüksek maliyeti olan havayolu taşımacılığına alternatif yeni bir ticaret yolu ortaya çıkmış olacaktır.



TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ HAYATA GEÇİYOR

Önümüzdeki yıl hem turist sayısı hem turizm geliri bakımından çok daha iyi bir dönem olacaktır. Perşembe günü ise tarihi bir adıma şahitlik ettik. Türkiye'nin otomobili. Bu projeyi hayata geçirecek girişim grubunda yer alan 5 babayiğidi tanıttık. Bu tür yüksek teknolojiye dayalı projelerin kendi sektörleri ile birlikte çok geniş alanda etkiye yol açtıklarını biliyoruz. Toplu açılış töreni vesilesi ile ülkemizin kendi alanında en önemli tesislerinden olan 2 jeotermal elektrik santralini de ülkemize kazandırdık. Dün İstanbul'da yeni AKM projesinin tanıtım törenine katıldık. Bunların dışında pek çok görüşme ile dolu yoğun bir haftayı geride bıraktık.



İTHALAT VE İHRACATTA MÜJDE

Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız dün itibarıyla ihracat ve ithalatçılarımıza rahatlık sağlayacak sistemi devreye soktu. Bu sistemle gümrükteki eşyaların nerede oldu, hangi işlemlerin yapılacağı gibi bilgilerin tamamı cep telefonundan görülebilecek. Geçmişte çok kötü bir nama sahip olan gümrüklerimizi aldığımız önlemlerle derleyip toparlamıştık. Zaman faktörünün, rekabetin en önemli unsurlarından biri haline geldiği bu dönemde bu sistem çok kolaylık sağlayacak.



3 KASIM ÜLKEMİZİN MİLADI OLDU

Geçtiğimiz cuma günü 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümüydü. Partimiz bu seçimlerde elde ettiği yüzde 34'lük oy oranı ile 1. parti oldu ve tek başına iktidara geldi. Parlamentoda yüzde 63 gibi bir çoğunluğa sahip olduk. 3 Kasım seçimleri ülkemizde yeni bir dönemin miladı olmuştur. Türkiye'de artık hiçbir şey 3 Kasım'dan önceki gibi olmamıştır, olmayacaktır. 1990'ları bir daha milletimize yaşatmayacağız. Milletimiz kendi iktidarı ile birlikte adeta bir devrime imzasını atmıştır. Gelişen Türkiye'nin imkanları, her bölgemizde, her şehrimizde hizmet olarak yönlendirilmiştir.



PKK SADECE PKK DEĞİLDİR

Bütün bu gelişmelerin uzak yakın bizi ilgilendiren boyutları vardır. Biz bütün bunları dikkate alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye, Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana belki de ilk defa kritik sürece kendi iradesini ortaya koyan bir pozisyonda girdi. Aslolan budur. Milletimiz oynanan oyunu görmüş ve tercihini kendi iradesi ile biçimlendireceği büyük ve güçlü Türkiye'den yana kullanmıştır. Bu süreçte terör örgütleri üzerinden ülkemiz hizaya getirilmeye çalışılmıştır. Terör örgütlerinin gerçek yüzlerini ortaya çıkaran birer turnusol kağıdı işlevi görmüştür. PKK sadece PKK değildir. Bu örgüt aslında bir aparattır. DEAŞ, İslam'la ilgisi olmayan, eli kanlı katillerden oluşan bir sürüdür.



BİLMİYORDUK DİYORLAR, HEPSİ HİKÂYE

Bizler çocuklarınızı bunların okullarından alın diye meydanlarda haykırdığımız zaman boşuna haykırmadık. Bunların bankasına paralarınızı yatırmayın dediğimiz zaman boşuna haykırmadık. O zaman parasını çekip almayanlar şimdi yanımıza gelip, "Biz bunları bilerek yapmadık". Hepsini bilerek yaptınız. Arabanızı sattınız, dairenizi sattınız yatırdınız. Kusura bakmayın. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Bunların hepsi biliniyor. Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti, gitti. Aklı yetmeyenler tuzağa düştü. "Bilmiyorduk" diyorlar. Hepsi hikaye. Neyi nasıl götürdükleri, silahlı kuvvetlerimizde, polisimizde nasıl örgütlendikleri ortada. Şimdi ise artık tamamen temizlenme döneminin içindeyiz. Yargı ile birlikte hukukun kuralları neyi gerektiriyorsa bunu sonuna kadar yapıp yolumuza devam edeceğiz. Devlet mekanizmasını bunlardan arındıracağız. Bu arındırma, temizleme olmadan devlet mekanizmamız rahat çalışamayacaktır.