Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargıtay, iki ayrı ‘hakaret’ davasında iki farklı karar verdi. Yargıtay’ın gündemine konu olan birinci olay Muğla’da yaşandı. Aidat ve su ücretini yaklaşık 2 yıldır ödemeyen ev sahibi Bekir U.’yu uyaran apartman yöneticisi çareyi dava açmakta buldu. Ev sahibi, davayla ilgilenmesi için tutulan avukata yönelik “…bu işi onurlu hiçbir avukat yapmaz. Daha önceki avukatınız onurlu olduğu için kabul etmedi. Siz de avukat Mehmet A’yı tuttunuz” şeklinde sözler sarf etti. Bunun üzerine avukat Mehmet A. ev sahibi Bekir U’ya gıyabında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açtı. Yerel mahkeme, Mehmet A’ya 8 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ev sahibi Bekir U. kararı temyiz etti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ‘onursuz’ kelimesini hakaret sayarken yerel mahkemenin verdiği tazminat miktarını fazla buldu. Yargıtay, saldırıya uğrayan kimsenin manevi tazminat talep edilebileceğini hatırlatarak “Olayın gelişim şekli, sarf edilen sözler ve ilkeler nazara alındığında hükmedilen tazminat miktarı fazladır” denildi. Diğer olay ise Antalya’da yaşandı. Stajyer bir avukat, dosya takibi için gittiği icra müdürlüğündeki memurla dosya atma meselesinden tartışmaya başladı. Avukat, memura ‘lütfen terbiyesizlik yapmayın’ dedi. Rencide olduğunu düşünen icra memuru, hakarete uğradığını belirterek dava açtı. Avukat, hakaret suçundan mahkûm edildi. Temyiz edilen kararda son sözü Yargıtay 18. Ceza Dairesi söyledi. Daire, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekti ve hükmün bozulmasına karar verdi.