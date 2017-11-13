Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan ile Esenyurt Mahallesi'nde konutların yapımı için çalışma yürüten firmaların şantiyelerini ziyaret etti. Hazırlanan örnek daireyi gezen Mahmut Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, evleri yıkılan terör mağdurları için konutların en iyi şekilde yapıldığını anlattı.

3 BİN 63 KONUT



Devletin aldığı kararın ardından ilçede 3 bin 63 konutun yapımına başlandığını anımsatan Kaşıkçı, konutların mayıs, haziran ayı itibarıyla tamamlanacağını söyledi.

Mahmut Kaşıkçı, "Bu konutların yanında 76 iş yerimiz, 2 cami, 2 taziyeevi ve eğitim alanları olacak. İnsanlarımız, rahatlıkla nefes alabileceği, alışverişini yapabileceği ve gezebileceği bir yere kavuşmuş olacak." dedi.



Evi yıkılan vatandaşların evleri kaç metrekare ise o büyüklükte daire verileceğini aktaran Kaşıkçı, şunları kaydetti: "İnsanlarımızın burada rahat yaşaması için bu hizmeti sunuyoruz. Dairelerimiz 70-80 metrekarelik daireler değil. 120 metrekareden başlayıp 180, 200 metrekareye kadar da dairelerimiz var.

"İŞÇİLİK EN ÜST SEVİYEYE HİTAP EDİYOR"



Müteahhitlerimiz ile sohbet ederken yine gördük ki TOKİ'nin alt gelir grubuna değil en üst gelir grubu sitelerine özel projeyi Yüksekova'da uyguluyoruz. Kullanılan malzemeler ve yapılan işçilik en üst seviyeye hitap ediyor."