Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu sene 29 Kasım’da Mevlit Kandili gecesinin daha canlı etkinliklerle, birkaç güne yayarak ve konferanslar, paneller düzenleyerek bir başlangıç yapacaklarını söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bütün dünyanın Mevlit Kandili’ni hicri takvime göre kutladığını belirterek, şöyle konuştu: “2017 yılının Kutlu Doğum Haftası kutlandı. 2017 yılının 29 Kasım’daki Mevlit Kandili gecesi biraz daha canlı etkinliklerle, belki birkaç güne yayarak, konferanslar, paneller düzenleyerek bir başlangıç yapacağız. İnşallah 2018 yılında, 19 Kasım’da Mevlid-i Nebi Haftası şeklinde kutlanmaya başlayacak. Hicri takvime göre değişecek.”



Erbaş, yurt dışında irtibatta oldukları 300’ün üzerinde dini lider ve kanaat önderine FETÖ’ye ilişkin mektuplar ve Olağanüstü Din Şûrası’nın sonuç bildirgesini gönderdiklerini bildirdi.



Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında 16 ülkeden 570 öğrencinin Türkiye’de 7 ilahiyat fakültesinde eğitim gördüğünü dile getiren Erbaş, “Yurt dışından gelen öğrencilerimizi de FETÖ konusunda bilgilendiriyoruz. Onların içinden FETÖ terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen öğrencilerin ilişikleri ve bursları kesilmiştir” dedi.