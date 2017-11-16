Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel Ankara

Bakanlık bünyesindeki kurumların 2017 yılında yaptıklarına ilişkin detaylı açıklama yapan Bakan Soylu, hâlen 226 korucunun uzman çavuşluk eğitiminin sonunda olduğunu vurgularken, ayrıca bu koruculara sonrasında sınavla astsubay ve subay olabilme hakkı da verileceğini söyledi.



Korucularla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu “Doğu ve Güneydoğu’da önemli bir adımı attık. Korucularımızın yaş ortalaması 42 idi. 18 bin 482 güvenlik korucumuzu çok iyi şartlarda emekli edip 21 bin 716 güvenlik korucusu alarak yaş ortalamasını 32’ye düşürdük. Korucularımıza Foça’da komando eğitimi dahil verdiriyoruz. Korucularımıza subay olmanın yolunu açtık. Korucularımızdan uzman çavuş alıyoruz. Özellikle eğitim yaşı tutanlar uzman çavuşluktan sonra astsubay, subay olabilecekler. 226 korucumuzun uzman çavuş olma eğitimleri bitmek üzeredir” dedi. Terörle mücadele konusunda izlenecek yeni yol hakkında da bilgiler veren Bakan Soylu, cezaevindeki DEAŞ’lılarla tek tek görüşerek hangi motivasyonla çalıştıklarını tespit etmeye çalıştıklarını belirtti. Bakan Soylu “Şimdi içerideki PKK’lılarla da tek tek görüşülecek ve motivasyon kaynakları belirlenecek” diye konuştu.

Doğu sınırlarında 144 kilometre modüler beton duvar, fens teli ve devriye yolu planlandığını anlatan Soylu, bunun 70 kilometresinin üretiminin, 28 kilometresinin ise montajının tamamlandığını belirtti.



7 BİN YENİ BEKÇİ

7 bin mahalle bekçisi alınacak, toplam sayı 30 bin olacak.

39 yeni silahlı insansız hava aracı (SİHA) daha alınacak.

Polis ve jandarmaya 200 yeni motosiklet daha verilecek.

Trafik polisleri için 3 bin yeni yaka kamerası alınacak.

Siber suçlarla ilgili 2017’de 9 bin 785 kişi tutuklandı.



