Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söylu özetle şunları kaydetti:



Kandil’e gidip oturacağız. Sınırın 25 kilometre ötesindeki terör kampların hepsini tarumar edeceğiz.

Kızımın etrafından 3 kere DHKP-C’liler gözaltına alındı. Neyimi kaybedersem kaybedeyim bu örgüt tarihin en acı dönemini yaşayacak. Sabahları evden oğlumun ve kızımın öldürüleceğini düşünerek çıkıyorum. Buna alıştırıyorum kendimi.

15 Temmuz’u yok sayıyorsunuz. Böyle bir şey olmadı mı? ABD’de oturanın mı (Fetullah Gülen) 15 Temmuz’u yaptığını sanıyorsunuz. Eğer böyle düşünüyorsanız buralarda oturmayalım.

Rakka’dan tahliye edilen DEAŞ’lıların Türkiye için bir tehdit algılaması şu anda söz konusu değil.