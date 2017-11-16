Çakıcı’nın bir süredir nakil talebinde olduğu ve sağlık problemleri nedeniyle ameliyat olacağı hastaneye yakın olduğu için Kayseri’ye nakledildiği öğrenildi. (Milliyet)
Alaattin Çakıcı, Kayseri Cezaevi’ne nakledildi
16.11.2017 - 18:52 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 18:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale T tipi cezaevinde hükümlü olan Alaattin Çakıcı, Kayseri Cezaevi’ne nakledildi.
Etiketler : Kırıkkale T tipi cezaevi,Alaattin Çakıcı,Kayseri Cezaevi,
520191 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520191.aspx
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