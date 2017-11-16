Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gibran Bassil'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Lübnan Dışişleri Bakanı Külliye'de
16.11.2017 - 21:34 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil'i kabul etti.
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520225 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520225.aspx
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