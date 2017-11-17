Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada; “Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü mensuplarının tespit ve imhası için icra edilen operasyonda terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen iki ayrı sığınakta yapılan aramada; 1 adet Kalesnikof piyade tüfeği, 4 adet Kalesnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet lazer mesafe ölçer, 1 adet anti tank roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 50 adet elektrikli fünye, 10 adet alfa fire patlayıcı kumandası, 3 kilogram amonyum nitrat, 40 metre elektrik kablosu, 30 santimetre elektrik kablosuna bağlı elektrikli fünye, 85 adet bixi mühimmatı, 80 adet pil, muhtelif ilk yardım malzemesi, muhtelif sivil ve örgütsel giyim kıyafeti ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız devam etmektedir” denildi.