Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - 16 saat süren görüşmelerin ardından alınan bu kararla AB ilk defa Türkiye’ye yönelik siyasi gerekçeli fon kesintisi uygulayacak. Gelecek yılki AB bütçesinde Türkiye için öngörülmüş katılım öncesi fonlarda 105 milyon avro kesintiye gidileceğini bildirdi. AB bakanları tarafından alınan kararın devreye girmesi için Avrupa Parlamentosu’nun (AP) da onayı gerekiyor. AP’nin onayını 30 Kasım’daki oturumda vermesi bekleniyor. AP daha önce Türkiye’ye yönelik fonlarda 80 milyon avro tutarında kesinti tavsiyesinde bulunmuştu. Üzerinde anlaşılan kesintinin bu orandan daha fazla olması nedeniyle AP’nin bu konuya ilişkin yeşil ışığına kesin gözüyle bakılıyor. Kesintilerin kısaca IPA II adı verilen Katılım Öncesi Mali Yardım aracı üzerinden yapılması bekleniyor.