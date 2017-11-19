Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam sürpriz bir şekilde AK Partili il belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. 50 civarındaki belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlayan Erdoğan, yerel seçimler, belediye başkanlarına yönelik değişim ve yerel hizmetler konusunda uyarılarda bulundu. Basına kapalı yapılan toplantıda, edinilen bilgilere göre Erdoğan’ın verdiği mesajlar şöyle: Bizim bazı kriterlerimiz var. Bir belediye başkanında veya siyasetçide aradığımız vasıflar var. Vatandaşa verilen sözleri yerine getirmek boynumuzun borcu. Bu vaatler sadece onları değil bizi de bağlıyor, partiyi bağlıyor. Verdiği sözü tutmayan, hizmetleri aksatan, vatandaşı sıkıntıya sokan uygulamalar yapan ve vatandaşla ilişiğini kesenle elbette yola devam etmeyeceğiz. Tamam onlar bizim arkadaşımız olabilirler ama, vatandaşın hukuku ve partinin hukuku için, başarısı için yollarımızı ayırmak zorunda kalacağız. Denetimlerimizi yapıyoruz. Kimseyi başı boş bırakacak değiliz. O nedenle bu değişim operasyonları bitti diye düşünülmesin. Halkla irtibatını koparan, halkın beklentilerine cevap vermeyen, vatandaşın desteğini kaybedenlerle yola devam etmeyiz, o makamlarda tutmayız. Bunun için 2019’u da beklemeyeceğiz. Parti ilkeleri ile hareket eden, başarıyı yakalayanlarla yola devam edeceğiz. Sizden istediğim, vatandaşın sesine kulak verin. Başarımız için hizmetlerinizi zamanında yerine getirin, sözünüzü tutun. Bunlara özen gösterin. 2019 yılında üç önemli seçim yapılacak. Bu üç seçimin en önemlisi bana göre yerel seçimlerdir. Biz 2019’un ilk seçimi olan yerel seçimlerle güçlü başlayıp, güçlü tamamlamalıyız. Yerel seçimler her şeyin belirleyicisi olacak. Hizmetleri eksiksiz yapın. Bahanelere sığınmayın.

Belediye başkanlarını yurt dışına çıkışlar konusunda da uyaran Erdoğan, “Belediyelerle ilgili inceleme yapacağız, sık sık yurt dışına çıkanlar var. Adeta suiistimal ediliyor. Neyi gidip inceleyeceksiniz. Türkiye’de en güzelleri var. Bu nedenle, yurt dışı çıkışlarındaki izin prosedürü devam edecek” dedi.