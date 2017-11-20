Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüştü. Bugün verilmesi beklenen YSK değişiklik teklifinin yarın verileceği öğrenildi.
YSK değişiklik teklifinin TBMM'ye sunulması ertelendi
20.11.2017 - 20:07 | Son Güncelleme: 20.11.2017 - 20:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
YSK değişiklik teklifinin TBMM'ye sunulması ertelendi.
Etiketler : ysk,tbmm,
521266 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/521266.aspx
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