Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Son aylarda Irak ve Suriye gibi çatışma bölgelerinde DEAŞ ve El-Kaide’ye karşı elde edilen askerî başarılarla birlikte alan kaybeden örgüt mensupları üçüncü ülkelere geçebilmek için arayış içine girdi. Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı Yabancı Terörist Savaşçılardan (YTS) kaynaklı tehdide karşı ülkeye giriş-çıkışlarda güvenlik tedbirlerini artırdı.

TEDBİRLER ÜST SEVİYEDE

Çeşitli havalimanı ve otobüs terminallerinde kurulan Risk Analiz Gruplarınca yaklaşık 16 bin yabancı kontrol edildi ve bunlardan şüpheli 4 binden fazlasının ülkeye girişine izni verilmedi. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon çerçevesinde ise bugüne kadar DEAŞ, En- Nusra ve El-Kaide’yle ilişkileri nedeniyle yaklaşık 8 bin 900 kişi gözaltına alındı, 2 bin 992 kişi ise tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı verilerinden elde edinilen bilgilere göre, Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından bugüne kadar ise 53 bini aşkın kişiye Türkiye’ye giriş yasağı konuldu. Terör örgütleri ile ilişkisi olduğundan şüphelenilen ve yasa dışı yollarla giriş yapan yabancılar tespit edilerek idari gözetim altına alındı ve “Geri Gönderme Merkezine” sevk edilerek sınır dışı edildi. Bu kapsamda yaklaşık 5 bin 500 kişinin sınır dışı edildiği öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ KÖŞEYE SIKIŞTI

Suriye ve Irak’ta 2013 yılından bu yana hızlı bir şekilde etkinliğini artıran radikal terör örgütleri, son aylarda aldığı üst üste askerî yenilgilerle sarsıldı. Irak’tan silinen örgüt, Suriye’de de birçok bölgeyi kaybetti. Sahada alan kaybeden söz konusu örgütlerin yeni stratejik arayış içinde olduğu belirtilirken; çeşitli ülkelerde muhtemel eylem hazırlığına karşı ise Türkiye tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda YTS’lerin bölgeye akışını engellemek için güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkartılırken birçok havalimanı ve otobüs terminallerinde Türkiye’ye giren ve Türkiye üzerinden başka ülkelere geçmeye çalışan şüpheli kişilere yönelik kontroller sıkılaştırıldı. Türkiye’den sınır dışı edilen YTS’lerin bilgileri Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara’daki ilgili büyükelçiliklere notayla bildiriliyor.