Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin kontrolünde olan Afrin'e operasyon için hazırlıklarını tamamlamak üzere.

AFRİN'DE SONA DOĞRU



Bölgeyi ele geçirerek örgüte ağır bir darbe vurmayı planlayan TSK, teröristleri adeta kıskaca aldı.

PKK PANİK YAPTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her an operasyonun yapılabileceğinin sinyalini vermesinden sonra PKK'lı teröristler de telaş yaptı.

PUTİN'E YALVARDI



Örgütün medyasına konuşan PKK elebaşı Murat Karayılan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım istedi.

"TÜRKİYE'Yİ BİZDEN UZAK TUTUN"



Söz konusu saldırıya Rusya'nın izin vermemesi gerektiğini söyleyen Karayılan, Türkiye'nin kendilerinen uzak tutulmasını istedi.

"RUSYA YÖNETİMİNDEN BEKLENTİMİZ..."



PKK elebaşı, "Türkiye Afrin'e saldırırsa bunu Rusya'nın saldırısı olarak göreceğiz. Sayın Putin'in bu plana düşmemesini umuyorum. Rusya yönetiminden beklentimiz bu yöndedir. Rusya yönetiminin bunu iyi bilmesi lazım." diye konuştu.