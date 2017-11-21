Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları belirlenen ve gözaltına alınan eski emniyet mensubu 11 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara merkezli 30 ilde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına 80 şüpheliden 28'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Yurt dışı yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 17 şüphelinin ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedikleri ve bu doğrultuda ifade verdikleri öğrenildi.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ mensuplarının haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen eski 108 emniyet mensubu hakkında 16 Kasım'da, Ankara merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli olan, meslekten ihraç edilen eski 1. sınıf emniyet müdürü, emniyet amirleri, başkomiser ve polis memurları da bulunuyor.