Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana firari olan ve Almanya'da olduğu ileri sürülen FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz hakkında iade talepnamesi hazırlandı.
Adil Öksüz hakkında iade talepnamesi hazırlandı
21.11.2017 - 16:12 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
'FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı' olan Adil Öksüz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iade talepnamesi hazırlandı.
Etiketler : adil öksüz,almanya,
521476 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/521476.aspx
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