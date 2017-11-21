Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana firari olan ve Almanya'da olduğu ileri sürülen FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz hakkında iade talepnamesi hazırlandı.