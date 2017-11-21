Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 17 Kasım’da 22 asker yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan askerlerden 10’u emniyetteki sorgularının ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliye’deki işlemleri tamamlanan askerler, etkin pişmanlıktan faydalandıkları için adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Geriye kalan 12 askerin ise emniyetteki sorguları devam ediyor.