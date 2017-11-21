Kocaeli'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 17 Kasım’da 22 asker yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan askerlerden 10’u emniyetteki sorgularının ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliye’deki işlemleri tamamlanan askerler, etkin pişmanlıktan faydalandıkları için adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Geriye kalan 12 askerin ise emniyetteki sorguları devam ediyor.
FETÖ operasyonunda 10 asker etkin pişmalıktan yararlandı
21.11.2017 - 16:06 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 10 asker etkin pişmanlıktan faydalanmak istedikleri için adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Etiketler : fetö,asker,haberler,
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