Meclis Karma Komisyonu, HDP Ağrı Milletvekili Zana'nın "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar aldı. Karar, Genel kurulda oylanacak.
Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürülüyor
21.11.2017 - 16:36 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Karma Komisyonu Leyla Zana'nın vekilliğinin düşürülmesini istedi. Zana ile ilgili talep, Genel Kurul'da karara bağlanacak.
Etiketler : leyla zana,
521490 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/521490.aspx
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