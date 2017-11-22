Yetkililerden piste giden uçağın geri çekilmesi istendi. Uçak, Atatürk Havalimanı'nda boş bir alana çekilerek bomba araması yapılacak. Aynı zamanda Ukrayna Havayolları'nın başka bir uçağı da tedbir amaçlı arama yapılması için durduruldu.
Ukrayna uçağında bomba ihbarı
22.11.2017 - 16:38 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 16:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ukrayna Havayolları'nın İstanbul - Kiev seferini yapacak uçağında bomba ihbarı yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bomba,havalimanı,
521801 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/521801.aspx
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