Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetkililerden piste giden uçağın geri çekilmesi istendi. Uçak, Atatürk Havalimanı'nda boş bir alana çekilerek bomba araması yapılacak. Aynı zamanda Ukrayna Havayolları'nın başka bir uçağı da tedbir amaçlı arama yapılması için durduruldu.