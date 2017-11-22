Canikli, bedelli askerlik tartışmalarıyla ilgili olarak, "Şu anda hükûmetimizin gündeminde bedelli askerlik söz konusu değil" ifadesini kullandı.
Bakan Canikli'den bedelli askerlik açıklaması
22.11.2017 - 19:36 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 19:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Canikli: "Şu anda hükûmetimizin gündeminde bedelli askerlik söz konusu değil."
Etiketler : canikli,millî savunma bakanı,bedelli askerlik,
521837 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/521837.aspx
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