Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Koca FRANKFURT İHA

Yurtiçi ve dışında yediği darbelerle büyük yara alan FETÖ, ekonomik çöküşüne çare arıyor. Almanya’da farklı isimlerde örgütlenen FETÖ mensupları, kurdukları yardım dernekleriyle Türkiye’de tutuklu bulunan FETÖ mensupları için yardım kampanyası başlattı.



Almanya’nın Köln şehrinde “Forum Colonia e.V”, Offenbach şehrinde ise “Time To Help e.V” dernekleri vasıtasıyla Türkiye’de tutuklu bulunan FETÖ mensupları için başlatılan yardım kampanyalarında Türkiye karalanarak yardım talep ediliyor. Türkiye’de 57 bin 885 kişinin haksız yere tutuklu olduğunu, tutuklulardan 18 bin 262 kişinin kadınlardan, 668’inin de çocuklardan oluştuğunu söyleyen FETÖ mensupları, “Tutuklulara ve tutuklu ailelere yardın edin” çağrısı yapıyor. Hapiste tutuklu bulunanların işkenceye maruz kaldıklarını ve 0-6 yaş arasındaki çocukların içeride oyun alanları olmadığını öne süren FETÖ mensupları, Türkiye aleyhinde açıklamada bulunan Alman yazarların haberlerine ve bazı insan hakları örgütlerinin Türkiye ile ilgili yayınladıkları raporlara yer vererek, yardım kampanyalarını Türkiye’yi karalama kampanyasına dönüştürdü.



FETÖ’CÜLERİN SIĞINAĞI OLDU

17-25 Aralık sürecinin ardından FETÖ’nün üst düzey sorumluları yurtdışına kaçtı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüt mensupları bu kez toplu olarak yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine gitti. Özellikle Almanya ve Hollanda’da ciddi bir örgüt kitlesi oluştu. Türkiye’nin tüm uyarı ve tepkisine rağmen Almanya, FETÖ’cü hainlere kucak açmaya devam ediyor. Türk vatandaşlarının Almanya’ya yaptıkları sığınma başvuruların geçen yıla oranla 3 katına çıkarken, başvuruların daha çok medya, asker, hukuk ve eğitim alanlarında görev yapan kişilerden oluştuğu belirtildi. Federal İçişleri Bakanlığı, eylül ayında 15 Temmuz ihanetinin ardından diplomatik pasaport taşıyan 196 FETÖ’cüye Almanya’ya iltica hakkı tanındığını duyurdu. Cuntacıların yanında eş ve çocuklarının da bulunduğu belirtildi.



OKULLARI BİR BİR KAPANIYOR

Tüm desteklere rağmen FETÖ, Almanya’da da kan kaybetmeye devam ediyor. Terör örgütünün bu ülkedeki okulları birer birer kapanıyor. Son olarak örgütün gerçek yüzünü gören gurbetçilerin bu eğitim yılında çocuklarını kayıt ettirmemesi FETÖ’nün 2013 yılında kurduğu Urselbach Lisesi için çöküşü oldu. Bağışçıların tamamen çekildiği, lisede öğrenci sayısı da yüzde 80 eriyince okul yönetimi, mali kaynak arayışını çözemedi ve kapatma kararı aldı. Friedberg’deki Eğitim Daire Başkanı Rosemarie Zur Heiden, FETÖ bağlantılı okulların artık Türkler tarafından cazibe taşımadığını ve mali yapısı bozulan bu tip eğitim kurumlarında kapanmaların devam edeceğini söyledi.



TÜRKİYE ADİL ÖKSÜZ’Ü İSTEYECEK

Türkiye, adı darbe girişiminde geçen FETÖ’nün “hava kuvvetleri imamı” firari Adil Öksüz için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Almanya’da olduğu ileri sürülen Adil Öksüz hakkında iade talepnamesi hazırladı. Öğretim görevlisi Adil Öksüz, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminden bir gün sonra Akıncı Üssü’nde gözaltına alınmıştı. Öksüz, 2 gün sonra çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Adil Öksüz’ün Almanya’da görüldüğü belirtilmişti.