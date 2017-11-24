Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA

Dün tamamlanan toplantıdan, Beşar Esad’lı bir Suriye’ye destek verilmemesi kararı çıktı; Esad’ın çekilmesi gerektiği konusunda ısrar edildi. Ancak bu şekilde güvenli bir atmosfer altında siyasi sürecin başlatılabileceği vurgulandı. Yaklaşık 150 temsilci arasında düzenlenen konferans, gelecekte başlatılacak görüşmelerde kendi aralarında bölünmüş durumda olan muhalefet saflarını birleştirmek hedefiyle başlamıştı. Bazı rejim karşıtları Esad’ın geleceğinin seçimlere bırakılmasını istiyor. Bu nedenle Moskova’ya yakın duran bir grup konferansa katılmadı. Muhalefetin büyük çoğunluğu ise Esad’ı bir savaş suçlusu olarak görüyor.