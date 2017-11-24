Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

25 milyonun üzerinde öğrencimiz var. Nüfusumuz çok gen ve öğrenmeye çok açık. Dünyadaki bir çok ülkenin nüfusu bizim öğrenci sayımız kadar bile yok. Eğitim sistemimiz kalkınma hedeflerimize uygun bir şekilde geliştirmeliyiz. Genç nüfus bizim en büyük zenginliğimizdir. Dinamik, yenilikçi, modern bir eğitim sistemine sahip olmamız gerekiyor. Çok donanımlı, becerikli gençler yetiştirmek, çocuklarımızın potansiyelini erken yaşta fark edip zekayı işleyip azami derecede açığa çıkarmamız önemlidir.

EN BÜYÜK BÜTÇE EĞİTİME AYRILDI

Hükümet olarak bizim üzerimize düşen önemli görevler var. Sizin için önemli eğitim alanlarını oluşturmak bizim görevimiz. Sizler de yeni nesilleri en güzel şekilde yetiştireceksiniz. Eğitimi en öncelikli alan olarak belirledik ve eğitim bütçesini diğer bütçelerin hepsinin üstüne çıkardık. Eğitim bütçesi 2001'de 11 milyardı şimdi ise 135 milyara yükselmiş durumda.

500 ENGELLİ ÖĞRETMENE ATAMA MÜJDESİ

Fatih projesi ile 65 bin civarı okulumuzun sınıflarına akıllı tahtalar yerleşti. Tablet, bilgisayar dağılımı başladı, bu bir buçuk milyonu aştı. Bugün 1 milyonun üzerinde bir öğretmen topluluğumuz var. 500 binden 1 milyonun üzerine çıktık. 4522 engelli kardeşimizin öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Önümüzdeki sene içerisinde 500 civarı engelli öğretmen ataması gerçekleştireceğiz senenin ilk aylarında.

SIKINTI ÖĞRETMEN DAĞILIMINDA

Hükümetimiz döneminde atanan öğretmen sayımız mevcut öğretmen sayısının yüzde 64'ünü oluşturuyordu. Her 3 öğretmenden 2'si son 15 yılda göreve başladı. Şu anda öğrenci, okul, derslik sayısı bakımından öğretmen sayımızla yeterlilik gösteriyor. Sıkıntı nerede? Dağılımda. Bazı yerlerde eksik var, sınıflar kalabalık, bazı yerlerde de fazla var. Zaman içerisinde bu dengelemeyi de yapmış olacağız. enç nüfusumuz gibi genç de öğretmen kadrosuna sahibiz. Öğretmen sayımızın yüzde 66'sı 40 yaş ve daha aşağısından oluşuyor.

2019 SONUNDA TEKLİ EĞİTİME GEÇİYORUZ

2019 sonunda bütün okullarımıza tekli eğitime geçeceğiz. Bu iddialı bir karar. Hatta şu müjdeyi de verebilirim. Bazı illerimizde şimdiden geçmeler oldu. Birkaç ilimizde tekli öğretim yapılabiliyor. Tekli öğretime geçmek için 58 bin yeni dersliğe ihtiyaç var. Müfredatta da son yıllarda değişikliğe gidildi. Asıl olan daha fazla neler yapılacağı, bunu akılda tutmak daha önemli diyoruz. Biz yapılması gerekeni de biliyoruz, ülkenin ihtiyaçlarını da biliyoruz.

Maddi ve fiziki şartlar elbette önemli ama yaptığınız işten haz duymuyorsanız, mesleğiniz sizi mutlu etmiyorsa o zaman başarı mümkün değildir. Bir öğretmen eşi olarak sizin ne kadar fedakarca iş yaptığınızı çok iyi anlıyorum. Hangi işi yaparsak yapalım mutlaka işimizi seveceğiz. Daha da önemlisi insanı seveceğiz. Bir çocuğu kazanacak, hayata bağlayacak öğretmendir.