Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kısa süre önce Kırşehir'in Akpınar Devlet Hastanesine başhekim olarak atanan Uzman Dr. C.K.'nın kullandığı cep telefonu hattında ByLock tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'da ikamet eden ve günlük Akpınar'a gelip gittiği öğrenilen C.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ankara'daki ikametinde gözaltına alınan C.K.’nın evinde arama yapıldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklandı.