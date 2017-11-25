Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havaalanında Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Balıkesir milletvekilleri karşıladı. Erdoğan, Balıkesir’de astsubay adaylarına diploma dağıtacak, daha sonra AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de
25.11.2017 - 14:00 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ana uçağıyla Balıkesir’e geldi.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı erdoğan,haberler,
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