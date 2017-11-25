Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havaalanında Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Balıkesir milletvekilleri karşıladı. Erdoğan, Balıkesir’de astsubay adaylarına diploma dağıtacak, daha sonra AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak. 