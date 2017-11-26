Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’a ait Kilimli (Kalimnos) Adası’ndan öğle saatlerinden önce Kalalimnos Adası’na gelen Yunan Sahil Güvenlik botu, buradan Kardak kayıklarına geçerek avlanan Türk balıkçılara tacizde bulundu. Türk balıkçılara 300 metre kadar yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik botunun önüne, devriye görevi yapan 97 bordo numaralı Türk Sahil Güvenlik botu geçerek, engel oldu. Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botları, bir ara birbirine yaklaşık 50 metre uzaklıkta ilerledi. Yunan botunun Kardak kayalıklarına yönelme hamlelerine Türk botu, izin vermedi. Saat 14.00 sıralarında Kardak kayalıkları yakınlarında yaşananları, bölgede avlanan Türk balıkçılar da izledi.

Yunan botunun saat 15.30’da geldiği Kilimli Adası’na dönmesiyle bölgedeki gerginlik de sona erdi. Türk Sahil Güvenlik botu ise Kardak kayalıkları çevresinde devriye nöbetini sürdürdü.